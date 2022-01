Gerul Bobotezei. Care este originea acestei expresii Astazi, 6 ianuarie, in Romania este marcata sarbatoarea Bobotezei. Acest moment al anului a lansat o expresie destul de des intalnita in vocabularul romanilor, respectiv „gerul Bobotezei”. Ce inseamna și care este de fapt originea acestei expresii aflați in articolul urmator. Temperaturile de afara din acest moment nu au nimic de-a face cu gerul și cu iarna, deci in nici un caz nu se poate spune ca astazi avem parte de „un ger al Bobotezei”. Daca analizam originile expresiei “gerul Bobotezei”, vedem ca, de fapt, perioada la care se face referire este a doua parte a lunii ianuarie. Originea expresiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

