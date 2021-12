Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman, inspectori din cadrul Garzii de Mediu si comisari din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Ninsorile și gerul vor pune stapanire pe intreaga țara zilele urmatoare, astfel ca vom avea temperaturi de minus 10 grade. Vremea luni, 20 decembrie In Bucuresti, precipitatii mixte , meteorologii anunta ca se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare local in nord, centru si la munte, si mixte,…

- Columbia Britanica, un stat din vestul Canadei, se confrunta de cateva luni cu fenomene meteorologice atipice. Dupa ce a starnit ingrijorari la nivel global prin temperaturile record din vara, Columbia Britanica a inregistrat la inceputul lunii decembrie un record de 22,5 grade Celsius, relateaza AFP.

- Dupa ce a starnit ingrijorari la nivel global prin temperaturile record din vara, o regiune din vestul Canadei a inregistrat la inceputul lunii decembrie un record de 22,5 grade Celsius. Vara trecuta, in aceeași provincie, temperaturile ridicate au ucis peste 500 de oameni si au produs incendii majore.

- Un val de aer rece va ajunge in Romania, aducand cu el temperaturi scazute in zonele in care, in acest moment, temperaturile sunt inca peste media obișnuita pentru aceasta perioada, anunța meteorologii. In vestul țarii, in nord și in centru vor fi lapovița și ninsori, insa nu importante cantitativ. Valul…

- Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Alina Șerban, a anunțat, la Digi24, ca un val de aer rece va aduce o racire in Romania,…

- Aproximativ 3,2 milioane de copii vor suferi de malnutritie acuta in Afganistan pana la sfarsitul acestui an, iar un milion dintre ei risca sa moara din cauza scaderii temperaturilor, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Margaret Harris, potrivit Reuters,…

- Femeia in varsta de 70 de ani a dezvoltat dificultați de respirație in urma valului istoric de caldura cu care s-a confruntat Canada in vara acestui an. Specialiștii au considerat ca problemele sale de sanatate au fost provocate de valul de caldura și poluare, motiv pentru care pacienta a primit un…