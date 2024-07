Americanii prefera sa fie conduși de batrani. Donald Trump are 78 de ani, iar Joe Biden numara 81. Poate ca ar fi bine sa studieze istoria Rusiei, care a evidențiat pericolele gerontocrației. In 1917, revoluționarii bolșevici tocmai preluasera puterea. Cand și-au format Biroul Politic, singurul membru care avea mai mult de 40 de ani era […] The post Gerontocrația sovietica ar trebui sa serveasca drept avertisment pentru SUA first appeared on Ziarul National .