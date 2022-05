Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a minorului acuzat de incendierea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu.Dosarul va fi solutionat de Judecatoria Constanta.Minorul este acuzat de evadare si distrugere.Conform portalului instantelor…

- Dupa o ancheta care a durat mai bine de 6 ani, omul de afaceri Cristian Burci a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de alte 6 persoane, in dosarul falimentarii Romvag Caracal. Prejudiciul total al fostei companii producatoare de vagoane a fost de 161.624.951 lei, adica aproximativ…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a 6 cetațeni romani și un cetațean german, parte din aceștia avand calitațile de președinte consiliu de administrație societate tip holding, director general, director financiar, avocat și practician in insolvența in cadrul unei societați de insolvența…

- Un individ care a reactionat extrem de violent in urma unei sicanari in trafic, agresand cu cu cutitul un sofer, a fost trimis in judecata de procurorii nemteni. Dosarul unei sicanari in trafic, care s-a soldat cu o victima ajunsa la spital cu evisceratie, a ajuns recent pe rolul magistratilor de la…

- O femeie a fost trimisa in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, dupa ce a inșelat opt persoane. Prejudiciul calculat depașește 150.000 de lei. Țepara avea și un complice, un barbat, care o ajuta sa comita infracțiunile. Și barbatul a fost trimis in judecata pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecata, cu acordul de recunoaștere a vinovației Iulia-Cristina Cabrancea, la data faptei inspector școlar pentru invațamant primar in cadrul Inspectoratului Județean Constanța,…

- Tanara de 19 ani, dar si iubitul acesteia, care sunt invinuiti ca in toamna anului trecut ar fi omorat cu sange rece o fetita de doar 1 an si 10 luni, vor comparea pe banca acuzatilor. Procurorii au acumulat suficiente probe pentru a trimite dosarul in instanta de judecata.

- Primarul din Roșia Montana, Eugen Furdui, trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Ce ii reproșeaza procurorii Primarul comunei Rosia Montana, Eugen Furdui, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Procurorii au constatat…