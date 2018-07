Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarași a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-0, iar Dan Alexa declara ca echipa a depașit toate așteptarile in acest debut de sezon. Antrenorul calareșenilor vorbește și despre demiterea lui Edi Iordanescu de pe banca "feroviarilor". "Este un inceput peste așteptarilie noastre. A…

- Emmanuel Culio, considerat capul revoltei care a dus la demiterea lui Edi Iordanescu de la CFR Cluj, a comentat in premiera situația, la finalul egalului cu Dunarea Calarași, scor 0-0. "Nu m-am batut cu Djokovic. A fost intr-adevar un antrenament in care m-am ciocnit cu Djoko, dupa ne-am certat puțin.…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, a inregistrat al doilea rezultat de egalitate consecutiv in Liga 1, 0-0 cu nou-promovata Dunarea Calarași, la primul meci pe banca al portughezului Toni Conceicao, dupa plecarea lui Edi Iordanescu. Dupa primele doua etape, echipa lui Dan Alexa are patru puncte și ramane…

- Edi Iordanescu a fost demis de la CFR Cluj, dupa infrangerea din cupele europene, 0-1 cu Malmo, in meciul tur. Tehnicianul a rezistat pe banca doar trei meciuri oficiale, cu Craiova (1-0, in Supercupa), cu FC Botoșani (0-0, in prima etapa a campionatului) și cu Malmo (0-1, in manșa tur din cupele europene).…

- Cea mai puternica intrecere intercluburi europeana programeaza la mijlocul acestei saptamani, marți și miercuri, prima manșa a turului 2 preliminar. In aceasta faza iși incepe aventura europeana și CFR Cluj. Campioana Romaniei joaca diseara, acasa, turul cu Malmo, campioana Suediei. La pariuri, trupa…

- Echipele de start pentru Supercupa Romaniei la fotbal, care le opune pe CFR Cluj si Universitatea Craiova, sambata, de la ora 20,30, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova: CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 77. Andrei Peteleu, 55. Paulo Vinicius, 30. Andrei Muresan, 45. Mario Camora…

- Edi Iordanescu s-a instalat la CFR Cluj și a început sa faca curațenie. Pâna acum fundasul Alexandru Vlad a plecat de la CFR Cluj, iar acum ardelenii l-au cedat pe portarul Tomislav Duka la Hajduk Split, acolo unde joaca si fostul dinamovist Steliano Filip.…