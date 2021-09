Germanul Youssoufa Moukoko a stabilit noi recorduri de precocitate la echipa de tineret

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul chinez Zheng Tao, participant la Jocurile paralimpice de la Tokyo, a caștigat simpatie și admirație in toata lumea, dupa ce a stabilit recorduri și a caștigat patru medalii de aur, in ciuda faptului ca nu are brațe.

- Youssoufa Moukoko, tanara speranta a fotbalului german, la numai 16 ani, a stabilit, joi, noi recorduri de precocitate, devenind cel mai tanar jucator si cel mai tanar marcator din istoria reprezentativei de tineret Under-21 a Germaniei, informeaza AFP. Deja cel mai tanar jucator si marcator…

- Fostul fotbalist brazilian Pele a transmis, duminica, un mesaj dupa decesul fostului atacant Gerd Muller, despre care spune ca a fost liderul care dus fotbalul german la nivelul urmator. "Astazi este o zi trista pentru cei care iubesc sportul. Cand o stea atat de stralucitoare ca Gerd te paraseste,…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a respins o oferta a gruparii londoneze Chelsea pentru atacantul norvegian Erling Haaland, a anuntat joi Sky Sports. In afara de o suma importanta, Chelsea i-ar fi oferit la schimb lui Dortmund pe Tammy Abraham sau Callum Hudson-Odoi, dar echipa din…

- La scurt timp dupa ce a pierdut in „optimile” de finala ale Campionatului European, 0-2 pe Wembley cu Anglia, Toni Kroos (31 de ani ) și-a anunțat retragerea de la naționala Germaniei. Același lucru l-ar putea face și Ilkay Gundogan (30 de ani), mijlocașul lui Manchester City. Potrivit cotidianului…

- Echipa italiana de fotbal Fiorentina a oficializat joi despartirea de atacantul francez Franck Ribery, care anuntase anterior ca doreste sa ramana alaturi de gruparea "viola", informeaza L'Equipe. In varsta de 38 ani, Franck Ribery a evoluat in ultimele doua sezoane la Fiorentina, pentru care a…

- Handbalistul timisorean a fost votat cel mai bun jucator Under 21 in Liga Zimbrilor in sezonul trecut.HC Dobrogea Sud Constanta a anuntat transferul internationalului de tineret Liviu Caba 21 de ani .Handbalistul timisorean a semnat un contract pe trei ani, astazi, la sediul clubului constantean.Jucatorul…

- Robert Lewandowski este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, fiind si unul dintre favoritii la castigarea "Balonului de Aur". In acest sezon, atacantul polonez a marcat 41 de goluri in Bundesliga și, astfel, a stabilit un nou record al competiției.