Rutierul german Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a triumfat in ediția din acest an a Turului ciclist al Sibiului, dupa cele patru etape ale cursei, informeaza Agerpres. Lipowitz a fost urmat in clasamentul final de norvegianul Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), la 20 de secunde, și de neozeelandezul George Bennett (Israel – Premier […]