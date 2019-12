Germanii vor trebui sa-si schimbe stilul de viata, renuntand la unele vacante si platind un pret real pentru a raspunde provocarii schimbarilor climatice, a declarat presedintele Bundestag-ului, Wolfgang Schaeuble, intr-un interviu aparut marti in cotidianul Neue Osnabruecker Zeitung, preluat de Reuters.



Schaeuble, un conservator care, in calitate de ministru de finante in timpul crizei datoriilor in zona euro, le-a cerut austeritate si disciplina fiscala statelor mai sarace din sud, a declarat ca schimbarile climatice vor pretinde sacrificii din partea germanilor.



'Va…