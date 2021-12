Germanii sunt și mai pesimiști ca anul trecut cu privire la întoarcerea la normalitatea dinaintea pandemiei de Covid-19 - Sondaj Germanii nu se arata prea optimisti în pragul noului an, doar putin peste 15% declarându-se încrezatori ca pandemia de coronavirus se va încheia complet sau în cea mai mare parte în cursul lui 2022, indica rezultatele unui sondaj realizat de YouGov citat joi de DPA și Agerpres.



Aproximativ 79% dintre participantii la sondajul realizat între 21 si 23 decembrie considera ca noul coronavirus va continua sa le afecteze traiul, cel putin în parte, în anul care vine, iar 34% se asteapta ca acest impact sa fie considerabil.



Starea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 79% dintre participantii la sondajul realizat intre 21 si 23 decembrie considera ca noul coronavirus va continua sa le afecteze traiul, cel putin in parte, in anul care vine, iar 34% se asteapta ca acest impact sa fie considerabil. Starea de spirit a opiniei publice pare asadar si mai sumbra…

- Sunt estimari potrivit carora in perioada sarbatorilor Craciunului luam in greutate, in medie 1-2 kilograme. Din fericire, aceste kilograme pot fi rapid eliminate, daca revenim la o alimentație echilibrata. Deoarece ”nu este important cat mancam intre Craciun și Revelion, ci cat mancam din prima zi…

- Restricții Craciun 2021: Care sunt regulile pentru vaccinați și nevaccinați, in cel de al doilea an al pandemiei COVID Restricții Craciun 2021: Care sunt regulile pentru vaccinați și nevaccinați, in cel de al doilea an al pandemiei COVID Restaurantele și cafenelele vor putea funcționa fara restricție…

- Preocupat de extinderea pandemiei de Covid-19 și a noii variante Omicron pretutindeni in lume, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a chemat luni, 20 decembrie, intr-o declarație de presa de sfarșit de an, la cea mai mare prudența in perioada apropiatelor…

- Masurile, inclusiv inchiderea tuturor magazinelor neesentiale, a restaurantelor, coaforurilor si salilor de sport vor incepe duminica si vor ramane in vigoare pana pe 14 ianuarie. Toate scolile vor fi inchise pana pe 9 ianuarie. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui…

- Pe portalul de dating Tinder, un azil de animale a creat pagini pentru patrupede abandonate, oferite spre adopție. Germanii au cumparat sute de mii de caini și pisici, pe care acum nu le mai vor, arata o ancheta Deutsche Welle. „Nu sunt doar cineva pentru o noapte”: Pentru mulți dintre utilizatorii…

- Germanii ar putea fi obligati in curand sa prezinte un test negativ, dovada vaccinarii sau trecerii prin Covid-19 pentru a calatori cu mijloacele de transport in comun, au anunțat autoritațile, potrivit Reuters. Germania a inregistrat in ultima saptamana un nou record al cazurilor de imbolnavire cu…

- Majoritatea germanilor sunt favorabili unor reguli mai aspre pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 pentru a limita raspandirea pandemiei, indica rezultatele unui sondaj de opinie realizat de YouGov, publicate marti de dpa, scrie AGERPRES. Aproximativ 31% dintre persoanele intervievate…