Germanii sunt în favoarea retragerii a 12.000 de soldați americani - sondaj Cei mai multi germani sunt în favoarea retragerii din tara lor a aproape 12.000 de soldati americani, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare a opiniei publice YouGov si citat marti de DPA și Agerpres.

Aproximativ 47% dintre persoanele intervievate s-au pronuntat în favoarea reducerii numarului de soldati americani de la 36.000 în prezent.

Una din patru persoane intervievate considera ca fortele americane ar trebui sa plece complet din Germania.

În schimb, doar 28% s-au declarat în favoarea ramânerii trupelor cu efectivele lor actuale

Sursa articol: hotnews.ro

