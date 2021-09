Germanii și britanicii vor să continue telemunca și după pandemie Mai mult de doua treimi dintre angajatii germani care au lucrat de acasa din cauza crizei de coronavirus vor sa continue la fel dupa pandemie, releva un nou sondaj YouGov, difuzat luni si citat de agentiile DPA, MIA si Press Association. Popularitatea posibilitatii de a lucra din interiorul propriilor patru pereti a crescut pe fondul pandemiei, a declarat furnizorul de energie Eon, care a comandat ancheta. Un total de 71% dintre cei chestionati au declarat ca ar dori ca telemunca sa continue in viitor. La inceputul pandemiei, in luna mai a anului trecut, cei care doreau sa lucreze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii sunt divizati in privinta posibilitatii ca tara lor sa extinda acordarea de azil la un mare numar de afgani care fug de regimul taliban, reiese dintr-un sondaj realizat la comanda agentiei dpa, prezentat sambata. Aproximativ 46% dintre respondentii unui sondaj reprezentativ, realizat saptamana…

- Germanii sunt divizati în privinta posibilitatii ca tara lor sa extinda acordarea de azil la un mare numar de afgani care fug de regimul taliban, reiese dintr-un sondaj realizat la comanda agentiei dpa, prezentat sâmbata. Aproximativ 46% dintre respondentii unui sondaj reprezentativ,…

- Increderea germanilor in economie este in scadere din cauza accelerarii inflatiei si a cresterii numarului cazurilor de Covid-19, care ii face sa ezite sa faca cheltuieli, potrivit unui sondaj efectuat de institutul GfK, citat de Reuters. Indicele privind increderea consumatorilor, calculat…

- Popularitatea președintelui Joe Biden a inceput sa scada in ultima perioada, conform celui mai nou sondaj al AP-NORC. Conform acestuia, gestionarea pandemiei, a economiei și a politicii externe sunt in spatele scaderii in sondaje a lui Joe Biden.

- Aproape jumatrate (45%) dintre angajatii BCR si-ar dori sa continue sa lucreze de acasa, cu preferinte diferite, in functie de unde sunt in banca, a declarat joi Andreea Voinea, director executiv Resurse Umane la BCR.

- Aproape jumatrate (45%) dintre angajatii BCR si-ar dori sa continue sa lucreze de acasa, cu preferinte diferite, in functie de unde sunt in banca, a declarat joi Andreea Voinea, director executiv Resurse Umane la BCR.

- Italia este campioana Europei dupa ce a invins Anglia la loviturile de departajare. Zeci de mii de italieni au sarbatorit in strada victoria din nordul tarii pana in sud. Britanicii au plecat cu capul sus de pe Wembley, la finalul unui meci dramatic.

- Sistemele multimedia cu care vin echipate mașinile noastre au devenit, cu trecerea anilor, tot mai inteligente și intuitive. In prezent, acest sistem este modalitatea prin care șoferul interacționeaza cu automobilul. Germanii de la Porsche introduc acum cea de-a șasea generație a sistemului multimedia…