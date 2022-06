Stiri pe aceeasi tema

- Germania risca penuria de gaz si va fi nevoita sa faca „alegeri de societate foarte dificile” pentru familii si firme daca livrarile din Rusia se reduc si mai mult, a avertizat vineri ministrul economiei, Robert Habeck, informeaza AFP.

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a criticat, marti, atitudinea premierului Ungariei, Viktor Orban, care a blocat planul initial al Uniunii Europene, fortand un embargou partial asupra importurilor de petrol din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a declarat joi ca filialele Gazprom din țara au incetat sa mai primeasca gaze naturale din Rusia de ieri, dar ca piața permite compensarea acestui lucru, relateaza Interfax.

- Germanii ar trebui sa inceapa acum sa economiseasca energie pentru a deveni mai independenți de combustibilii fosili din Rusia, a declarat ministrul Economiei, Robert Habeck, in timp ce principala economie din UE cauta modalitați de a reduce importurile de gaze și petrol de la Moscova, ca raspuns la…

- Ministrul german al Economiei și vicecancelarul Robert Habeck ii indeamna pe germani sa economiseasca energie pentru a-l „enerva pe Putin”, in contextul in care Germania incearca sa iși reduca dependența de gazul rusesc in plin razboi in Ucraina, informeaza G4Media . „Ii indemn pe toți sa contribuie…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a avertizat ca Germania, cea mai mare economie a Europei, va avea de suferit in urma razboiului din Ucraina. ”Vom fi mai saraci”, a declarat Robert Habeck a declarat, miercuri, pentru postul public de televiziune germana ZDF. ”Nu este posibil ca acest lucru…