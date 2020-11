Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a anuntat luni seara ca, in cazul in care masurile antiepidemice vor fi respectate in urmatoarele saptamani, oamenii vor putea sa isi viziteze rudele de Craciun si Revelion, anuntand si ca locasurile de cult vor putea continua activitatile la fel ca scolile, anunța…

- Obiectivul guvernarii liberale este de a adopta proiectul de buget pe anul viitor pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea guvernului, intre Craciun si Anul Nou. Anunțul a fost facut sambata de premierul Ludovic Orban. „Pregatim rectificarea bugetara, de asemenea pregatim proiectul…

- In ultimele 24 de ore, Germania a inregistrat 18.681 de contaminari cu noul tip de coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de Institutul Robert Koch. Este cea mai mare crestere a numarului de infectari zilnice de la inceputul pandemiei, potrvit Agerpres. Numarul total de contaminari din Germania a…

- Au fost spulberate speranțele lui Boris Johnson cu privire la o amanare a regulile de blocare de Craciun. Organismul consultativ al guvernului a avertizat ca, pana in sezonul festiv, ratele de infectare din toata țara vor crește peste nivelurile observate in zonele deja incluse in categoria „foarte…

- Jurnalistul este de parere ca președintele Klaus Iohannis va impune romanilor sa iși petreaca sarbatorile de iarna acasa, mai ales in contextul ca acestea sunt dupa alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. "Avand in vedere ca este dupa 6 decembrie si el o sa castige majoritatea, nu trebuie…

- Se apropie sezonul sarbatorilor de iarna, iar stațiunile din județul Cluj au inceput deja sa posteze oferte pentru perioada de Craciun și Revelion. Care sunt prețurile cabanelor din stațiunile clujene?

- Din pacate, dupa cum v-ați dat deja seama, avem vești proaste pentru romanii care așteptau petrecerile de Revelion. Raed Arafat susține ca, anul acesta, trebuie sa le anulam daca ne dorim sa ținem pandemia sub control. Același lucru se va intampla și cu petrecerile de Craciun. Petrecerile de Revelion,…

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…