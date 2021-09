Germanii, divizați în privința primirii refugiaților afgani -Sondaj Germanii sunt divizati în privinta posibilitatii ca tara lor sa extinda acordarea de azil la un mare numar de afgani care fug de regimul taliban, reiese dintr-un sondaj realizat la comanda agentiei dpa, prezentat sâmbata.



Aproximativ 46% dintre respondentii unui sondaj reprezentativ, realizat saptamâna trecuta de institutul YouGov, s-au declarat împotriva acceptarii de refugiati afgani pe scara larga. În schimb, 47% au fost de acord sa li se ofere protectie mai multor afgani.



