- In aceasta noapte a intrat in vigoare noua lista a țarilor din zone verde de COVID-19, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va afla, marti, in urna a treia valorica, la tragerea la sorti a grupelor de calificare la turneul final al Campionatului European din 2022, noteaza news.ro.Romania se afla in urna a treia valorica alaturi de Elvetia, Lituania, Bosnia, Ucraina, Letonia,…

- Guvernul cipriot a anuntat joi ca va acoperi costul vacantei pentru orice turist care va contracta noul coronavirus in Cipru, transmite CNBC. Autoritatile s-au angajat sa acopere costul cazarii, mancarii, bauturii si medicamentelor pentru calatorii testati pozitiv cu coronavirus dupa intrarea…

- Danemarca și-a deschis granițele pentru cuplurile care au fost separate de partenerii lor prin blocarea tarii in timpul pandemiei de COVID-19. Incepand de luni, cuplurile transfrontaliere care locuiesc in țarile nordice sau Germania pot vizita acum Danemarca. In prezent, regulile impun persoanelor sa-și…

- ”Reuniunea a fost convocata pentru vineri dupa-amiaza” pentru a analiza consecintele deciziei anuntate de presedintele Donald Trump. Retragerea Statelor Unite din tratat ar urma sa fie ”efectiva in sase luni”, a precizat sursa citata. La randul sau, Rusia a denuntat joi ”lovitura” data securitatii europene,…

- Statele Unite si-au anuntat intentia de a se retrage din tratatul international Cer Deschis, informeaza joi Reuters, citand oficiali care au dorit sa isi pastreze anonimatul. Decizia va intra in vigoare peste sase luni, iar motivul este ca Rusia a incalcat de mai multe ori prevederile acordului. Tratatul…