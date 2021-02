Germanii au găsit o metodă neobișnuită de a socializa în timpul pandemiei Odata cu restrictiile impotriva raspindirii COVID-19, supermarketurile au ramas in Germania unele dintre putinele locuri unde se mai poate socializa; prin urmare, filiala lantului comercial Edeka din orasul bavarez Volkach ii invita pe cei singuri sa vina la cumparaturi la supermarketul sau in fiecare vineri intre orele 18 si 20, pentru a incerca astfel sa-si gaseasca perechea in vreme de pandemie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

