Retragerea Angelei Merkel de pe scena politica suscita temeri privind un eventual vid de putere in cadrul Uniunii Europene, confruntata cu proiecte decisive pentru supravietuirea sa, dar si cu speranta unei reinnoiri, comenteaza AFP joi. In ultimele luni, liderii UE si-au inmultit omagiile si multumirile fata de cea care a condus Germania din 2005, aproape la fel de mult timp precum cancelarul Reunificarii, Helmut Kohl (1982-1998). Premierul olandez Mark Rutte a salutat "enorma autoritate" a acesteia. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat in ce masura spiritul analitic…