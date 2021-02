Germania: Zeci de raiduri ale poliţiei germane împotriva unei reţele infracţionale de extremă dreaptă Sute de politisti germani au efectuat descinderi vineri, in zori, la 27 de locuinte si sedii comerciale, inclusiv la biroul unui avocat, intr-o operatiune care i-a vizat pe membrii unor grupari de extrema dreapta suspectate de trafic de droguri si arme, a relatat postul de radio public MDR, citat de Reuters.



Opt persoane, cu varste cuprinse intre 24 si 55 de ani, au fost pana in prezent arestate in raidurile efectuate de 500 de agenti de politie, au declarat procurori pentru postul de radio mentionat. Suspectii sunt membri ai gruparilor neonaziste Turonen si Garde 20, indica MDR.

