- Germania sustine ''pe deplin'' un nou pact al Uniunii Europene (UE) privind migratia care promoveaza redistribuirea refugiatilor si impartirea poverii financiare, afirma ministrul de externe Heiko Maas, care cere ca acordul UE cu Turcia privind refugiatii sa fie actualizat. De asemenea, el spune ca…

- Pana la intrarea in vigoare a certificatului verde de vaccinare sunt tot mai multe tari care ridica restrictiile de calatorie pentru persoanele vaccinate. Spania si Franta sunt cele mai recente state care au anuntat ca de zilele urmatoare, romanii care calatoresc acolo nu mai au nevoie de test PCR daca…

- Relatarile de presa spun ca autoritațile elene folosesc „tunuri sonice” la granița cu Turcia, care produc zgomote suficient de puternice incat sa raneasca oamenii (se spune ca sunetul lor este similar cu zgomotul produs de un motor cu reacție) pentru a impiedica intrarea migranților pe teritoriul Uniunii…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- Guvernul Germaniei a avertizat, joi, Administratia autoritarista din Belarus ca ar putea fi vizata de sanctiuni puternice din partea Uniunii Europene, dupa incidentul aerian in cursul caruia un jurnalist disident a fost arestat, noteaza mediafax Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca tara sa doreste sa-si mareasca numarul ''numarul de prieteni'' si sa transforme regiunea intr-o ''insula a pacii'', informeaza AFP. ''Suntem decisi ca in perioada urmatoare sa transformam…