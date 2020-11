Germania vrea un acord UE prin care toate stațiunile de schi să fie închise până anul viitor „Voi spune asta public, nu va fi ușor dar vom incerca", a declarat cancelarul Angela Merkel dupa ce s-a intalnit cu liderii landurilor germane, afirmația acesteia venind dupa anunțarea extinderii carantinei parțiale pana in 20 decembrie, potrivit BBC, citat de Hotnews.ro CIOLACU a spus ce se va intampla cu TUDORACHE dupa alegeri Premierul italian Guiseppe Conte a susținut deja amanarea debutului sezonului de schi, subliniind insa la randul sau nevoia unei soluții la nivel european. Acestea au fost ULTIMELE CUVINTE ale mareleui MARADONA „Daca Italia decide inchiderea tuturor stațiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni pun la punct un plan coordonat pentru deschiderea sezonului de schi. Președintele francez a anunțat deja ca, cel mai probabil, de abia din ianuarie se va putea merge la schi. In Italia, industria sporturilor de iarna face presiuni asupra guvernului sa permita redeschiderea stațiunilor…

- Într-un an normal stațiunile de schi din Alpi ar fi fost pline în decembrie, dar 2020 nu este un an obișnuit. Din cauza carantinei deplasarile în scop turistic nu sunt posibile în câteva țari și este greu de crezut ca stațiunile de schi vor fi deschise la final de decembrie…

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, transmite AFP.24 Toate magazinele mici, cum sunt librariile sau florariile, se vor putea…

- Un reprezentant special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a prezis un al treilea val de pandemie in Europa la inceputul anului 2021, daca guvernele repeta ceea ce el a apreciat ca reprezinta un eșec in a face ceea ce era necesar pentru a preveni valul doi, relateaza Reuters. „Nu au construit…

- DIABOLIC: Masurile luate de port masca si distantare sunt fleacuri, focarele de infectie sunt alimentate constant numai in zonele de :interes:' Sa ne ascundem in case, singura solutie? Jean-Francois Delfraissy, presedintele echipei care il sfatuieste pe Emmanuel Macron in contextul pandemiei de coronavirus,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat vineri cu Papa Francisc, caruia i-a comunicat ca "va continua sa lupte fara incetare impotriva extremismului astfel incat toti francezii sa isi poata trai credinta in pace si fara teama", transmite AFP, potrivit Agerpres.Papa Francisc si-a exprimat sprijinul…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…

- La inceput, lupta europeana impotriva pandemiei de coronavirus a fost dusa in spitale, unde cadrele medicale au fost in prima linie. Acum, in timp ce țarile de pe Batranul Continent incearca sa evite un al doilea val de COVID-19, batalia s-a mutat pe strazi și este condusa de forțele de ordine.In ultima…