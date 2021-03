Germania vrea să-și modernizeze rachetele Patriot In vreme ce Germania este un mare jucator pe piața exportului de armament, inarmarea naționala este un subiect abordat cu discreție, inca bantuit la acest capitol de fantomele trecutului. Totuși, Berlinul prevede sa-și modernizeze sistemele de aparare aeriana Patriot și sa faca din lupta anti-drone o prioritate. In materie de aparare antiracheta, Germania treneaza. Lansat […] The post Germania vrea sa-și modernizeze rachetele Patriot first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

