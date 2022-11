Germania vrea să monitorizeze spaţiul aerian al Poloniei, după incidentul de marţi Germania a anuntat, miercuri, ca ofera sprijin Poloniei pentru patrularea spatiului aerian, in urma incidentului de marti, cand o racheta folosita in razboiul dintre Ucraina si Rusia a cazut pe teritoriul polonez si a ucis doi oameni, relateaza CNN. ”Ca reactie imediata la incidentul din Polonia, ne vom oferi sa consolidam politia aeriana a spatiului […] The post Germania vrea sa monitorizeze spatiul aerian al Poloniei, dupa incidentul de marti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a publicat o declarație in care neaga ferm implicarea in explozia din Polonia. Potrivit sursei citate, cea mai apropiata lovitura ruseasca de granița cu Polonia a avut loc la 35 de kilometri, scrie The Guardian. Potrivit ministerului rus al Apararii, Rusia a efectuat marți…

- Podul strategic Antonovski de peste raul Nipru s-a prabușit, relateaza agenția Reuters și mai multe site-uri de știri din Ucraina și Rusia. Reuters noteaza ca televiziunea publica a Ucrainei a publicat o fotografie care arata secțiuni intregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdata clar ce a provocat…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, la ONU, ca recunoasterea de catre Rusia a referendumurilor false insemna ca nu mai este nimic de discutat cu președintele rus Vladimir Putin. Volodimir Zelenski a participat la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocata la initiativa…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marti, ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. „Ministerul rus…

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…