Hegemonia Google pe web in Germania ar putea fi limitata de autoritatea de concurența, in beneficiul altor jucatori. Autoritatea germana de concurența a deschis miercuri, 5 ianuarie, calea pentru implementarea unor restricții asupra activitaților gigantului american Google in aceasta țara, prin aplicarea unei legi recente care ii intarește prerogativele asupra companiilor cu „importanța semnificativa pe piețe".