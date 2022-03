Anunțul guvernului rus ca pe viitor va dori sa furnizeze gaz doar cu plata in ruble a pus sub presiune guvernul federal german. Importurile de gaze rusești reprezinta peste jumatate din consumul german de gaze. Inlocuirea acestui volum nu ar fi posibila pe termen scurt. Insa ministrul federal al Economiei, Robert Habeck (Verzi), a anunțat ca Germania vrea sa devina practic independenta, in acest an, de importurile de petrol și carbune din Rusia.