- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei armatei ruse in Ucraina, vrea sa cumpere sistemul israelian de aparare antiracheta Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, potrivit AFP. Potrivit Bild, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

- Ministerul Economiei german a aprobat livrarea a 2.700 de rachete sol-aer pentru Ucraina, tara invadata de fortele militare ruse, transmite DPA. Surse din ministerul citat au declarat ca armele respective sunt rachete usoare Strela, de conceptie sovietica, aflate in stocurile fortelor armate ale fostei…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anunțat despre construirea a doua terminale de gaz natural lichefiat (GNL) in Germania ca raspuns la razboiul din Ucraina și dependența de gazul natural rusesc. Scholz a aspus in Bundestag ca aceste terminale se afla in Brunsb Inkttele și Wilhelmshaven. Acțiunile…

- Decizia de deconectare a Rusiei de la sistemul global de plati interbancare SWIFT va fi luata in cateva zile, a declarat sambata, 26 februarie, pentru Reuters, un guvernator al unei banci centrale din zona euro, scrie Agerpres.„SWIFT este doar o chestiune de timp, de foarte scurt timp, de ordinul zilelor”,…