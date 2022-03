Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei ruse a Ucranei, vrea sa cumnpere sistemul israelian de aparare antiracheta de Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, relateaza AFP. Potrivit sursei citate, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

- Guvernul german, pe care invazia rusa in Ucraina l-a convins ca trebuie sa investeasca in aparare, ar urma sa achizitioneze un sistem de aparare antiracheta israelian, informeaza ziarul german Bild. Decizia nu a fost inca luata in mod oficial, insa Partidul Social-Democrat al cancelarului federal Olaf…

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei armatei ruse in Ucraina, vrea sa cumpere sistemul israelian de aparare antiracheta Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, potrivit AFP.

- Guvernul german, pe care invazia rusa in Ucraina l-a convins ca trebuie sa investeasca in aparare, preconizeaza sa achizitioneze un sistem de aparare antiracheta israelian, informeaza duminica ziarul german Bild, preluat de AFP. Decizia nu a fost inca luata in mod oficial, insa Partidul Social-Democrat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni noi sancțiuni internaționale impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, propunand boicotarea petrolului rusesc și a altor produse vandute de Rusia și oprirea exporturilor catre Rusia, transmite Reuters. Zelenski a declarat ca presiunea…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…