- Guvernul de la Praga a ajuns la un acord privind plafonarea preturilor la gaze si electricitate in 2023, pentru a atenua impactul scumpirii acestora asupra gospodariilor, a anuntat premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite Reuters. Planul…

- Germania planuiește sa mențina in stand-by doua dintre cele trei centrale nucleare ramase, dincolo de termenul limita de la sfarșitul anului pentru a renunța complet la acest combustibil, pentru a se asigura ca va avea suficienta energie electrica pe durata iernii, in timp ce se confrunta cu o criza…

- Amendamentul privind plafonul datoriei in Germania nu va fi afectat de pachetul de masuri de 65 miliarde de euro, menit sa ajute gospodariile si companiile sa faca fata cresterii inflatiei, a declarat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu…

- Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a anunțat miercuri ca Berlinul va adopta o serie de masuri fiscale in valoare de 10 miliarde de euro in 2023 pentru a atenua creșterea vertiginoasa a prețurilor. Pachetul include creșterea nivelului la care se va aplica cota maxima de impozitare a veniturilor…

- Ministrul german de Finante, Christian Lindner, a cerut incetarea productiei de energie pe baza de gaz natural, in contextul temerilor ca Germania ar putea intra intr-o criza a gazelor pe masura ce Rusia isi reduce livrarile, relateaza agentia DPA.

- Considerata mult timp una dintre vedetele economice ale globului, Germania se afla in fața unor dificultați care risca sa-i puna in pericol prosperitatea construita dupa razboi, relateaza Reuters . In timp ce, la suprafața, motorul economic german duduie, scaderea exporturilor din ultima vreme și scaderile…

- Ministrul german de finante, Christian Lindner, a descris vineri revenirea Germaniei la austeritate prin reinstituirea „franei datoriilor” in bugetul pentru 2023 drept „un semnal adresat Bancii Centrale Europene” (BCE) ca prin reducerea datoriei Berlinul isi aduce contributia la lupta impotriva inflatiei,…