Lucratorii temporari, carora li se va oferi cazare si un salariu standard, ar trebui sa treaca prin aceleasi verificari de securitate si de responsabilitate ca si alti membri ai personalului, cum ar fi cei care manipuleaza bagaje, care dureaza, in general, aproximativ doua saptamani, a spus purtatorul de cuvant la o conferinta de presa regulata a guvernului in Berlin, organizata luni. Calatorii din intreaga Europa se confrunta cu cozi deosebit de lungi in aceasta vara, deoarece cererea de calatorii si-a revenit dupa blocajele cauzate de Covid-19, iar aeroporturile si companiile aeriene au probleme…