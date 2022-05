Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-ar putea confrunta cu "perturbari" ale aprovizionarii cu petrol in cazul in care Uniunea Europeana va opri progresiv importurile din Rusia, admite ministrul german al Economiei, Robert Habeck, desi luni afirmase ca Berlinul este pregatit pentru acest scenariu. Presedintele Comisiei Europene,…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…

- Consumatorii din Germania trebuie sa se pregateasca pentru preturi mari la energie pe termen lung, a prevenit luni ministrul economiei, Robert Habeck, dupa o intalnire la Berlin cu asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii, transmite dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Autoritațile de la Berlin iși indeamna cetațenii sa reduca incalzirea cu un grad și sa foloseasca trenul sau bicicleta de Paște, pentru a reduce, in acest fel, dependența de gazul și petrolul rusesc, scrie BBC. „Este mai ușor pentru portofel și il enerveaza pe Putin”, spune ministrul Economiei, Robert…

- Pe fondul invaziei Rusiei, Germania este pusa sub presiune sa renunte la gazele si petrolul provenite din Rusia, deoarece veniturile din energie ofera Moscovei fonduri vitale pentru continuarea razboiul. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a declarat ca Germania ar putea deveni mai putin dependenta…

- Republica Moldova va primi ajutoare financiare in valoare de 695 de milioane de euro. Pachet suplimentar din partea Romaniei Republica Moldova va primi un ajutor financiar de aproape 700 de milioane de euro, potrivit unui angajament luat cu prilejul unui eveniment internațional organizat la Berlin. …

- Franta si Germania se pregatesc de taierea livrarilor de gaz rusesc, dupa anuntul lui Vladimir Putin privind plata in ruble, a anuntat ministrul economiei francez, conform BBC. La randul sau, ministrul economiei german spune ca Germania nu se va lasa santajata de Putin. Robert Habeck, ministrul economiei…

- Guvernul german se pregatește pentru o deteriorare semnificativa a aprovizionarii cu gaze, pe fondul razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Ministrul federal al Economiei, Robert Habeck (Verzi), a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea primei faze a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii…