- Guvernul german vrea sa inaspreasca restrictiile pentru persoanele nevaccinate. Autoritatile germane se gandesc sa impuna noi masuri, mai dure, de la mijlocul lunii septembrie. Potrivit Bild, guvernul german vrea sa impuna ca accesul la restaurant, hotel sau coafor sa fie permis exclusiv persoanelor…

- In Germania, unde 52% din populatie este vaccinata, respectiv 40 de milioane de oameni, vaccinarea impotriva Covid-19 pare sa incetineasca. Prin urmare, guvernul ia in considerare in mod serios sa impuna restrictii persoanelor nevaccinate de la mijlocul lunii septembrie, scrie Capital, arata Mediafax.…

- „Oamenii vaccinați vor avea, cu siguranța, mai multa libertate decat persoanele nevaccinate”, a avertizat șeful de cabinet al cancelarului Angela Merkel. Saptamana trecuta, Angela Merkel și-a exprimat ingrijorarea cu privire la „dinamica clara și tulburatoare” a creșterii cazurilor Covid-19.…

- Vicepremierul Dan Barna a vorbit, vineri, despre campania de vaccinare din țara noastra, dar și despre solutiile coaliției de guvernare de a o imbunatați. „Am discutat chiar saptamana...

- Persoanelor care nu s-au vaccinat anti-COVID-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca sau sa participe la alte activitati, întrucât raspândesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, chiar daca se testeaza, a declarat sâmbata…

- Persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca sau sa participe la alte activitati, pentru ca raspandesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, a declarat Peter Heinz, un cunoscut medic german.

- Miniștrii britanici au confirmat ca persoanele imunizate cu ambele doze NU vor mai trebui stea in carantina sau in izolare cand se vor intoarce in Marea Britanie, incepand de pe 26 iulie. Ministrul transportului, Grant Shapps, a confirmat aceasta mișcare dupa ce Boris Johnson a spus ca este momentul…

- Nivelul de anticorpi scade, in medie, cu 66% la trei luni de la vaccinarea anti-COVID, insa raspunsul imun ramane puternic, releva un studiu. Doar 1.26% din totalul persoanelor vaccinate incluse in studiu s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, toti pacientii avand forme usoare, care nu au necesitat…