Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul german de informatii interne a plasat sub supraveghere filiala regionala din Brandenburg a partidului Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema dreapta), a informat luni Ministerul de Interne, transmite dpa, conform agerpres.ro. Decizia a fost luata dupa o indelungata deliberare, a precizat…

- Curtea Constituționala a Germaniei a decis ca ministrul de Interne Horst Seehofer a încalcat obligațiile privind imparțialitatea dupa ce comentarii ale acestuia în care acuza partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost publicate pe site-ul web al ministerului, relateaza…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer nu ar fi trebuit sa publice pe site-ul ministerului sau comentariile critice pe care le-a facut la adresa partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a stabilit marti Curtea Constitutionala a Germaniei, transmite dpa. Este o victorie simbolica pentru partidul…

- Serviciile Federale de Informatii din Germania: Xi Jinping i-a cerut directorului OMS sa ascunda infrormatii despre transmiterea de la om la om a viruslui si sa amane declararea pandemiei. Agentii germani de informatii estimeaza ca astfel lupta impotriva epidemiei de coronavirus, la nivel global, a…

- Willkommen Bundesliga! Campionatul din Germania revine in forța la Fortuna cu sute de pariuri și cele mai noi informații și statistici. #BucurațiVaDeSport Cateva ligi de fotbal din Europa se vor relua luna viitoare, iar anunțul mult-așteptat de microbiștii din Romania a sosit! Acum, ai in oferta de…

- Nu pot fi neglijate nici kilogramele in plus care, inevitabil, se aduna din cauza lipsei mișcarii cotidiene. Inainte de orice antrenament trebuie sa faci o incalzire executata temeinic, pentru a fi sigur ca organismul este pregatit pentru efort. Iata 5 pași pe care trebuie sa-i urmezi, conform gymsport.ro.…

- Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a reacționat exploziv dupa ce ministrul de Interne a anunțat protocolul incheiat cu Biserica Ortodoxa Romana (BOR).

- Alte doua site-uri au fost blocate pentru raspandirea de fakenews in contextul epidemiei de coronavirus. Decizia luata de ministrul de Interne și trimisa pentru punere in aplicare ANCOM are in vedere, potrivit comunicarii oficiale, faptul ca materialele publicate „sunt complet false sau distorsioneaza…