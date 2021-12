Germania vinde gaze Poloniei, Rusia denunță și amenință: „Iarna abia începe” Polonia acuza Rusia ca a oprit livrarile de gaze prin gazoductul care trece prin teritoriul sau. Iarna a inceput iar tensiunile geostrategice in jurul furnizarii de gaze catre Europa au cunoscut o noua dezvoltare. Astfel, Moscova a denuntat duminica, un comportament puțin „rational” al Germaniei, care revinde gazele Poloniei, in plina crestere a preturilor si […] The post Germania vinde gaze Poloniei, Rusia denunța și amenința: „Iarna abia incepe” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a criticat decizia Germaniei de a revinde o parte din gazele naturale catre Ucraina și Polonia, mișcare pe care o considera iraționala. In plus - susține compania - preturile acestor livrari sunt semnificativ mai ridicate decat cele ale volumelor de gaze livrate de Gazprom.”Aceste gaze naturale…

- Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Exista o inversare a fluxului…

- Gigantul rus Gazprom considera putin ”rationala” revanzarea de catre Germania a unor gaze naturale Poloniei, in plina scumpire, si respinge acuzatii potrivit carora Moscova isi limiteaza in mod voit livrarile catre Europa, relateaza AFP. ”Observam o inversare a fluxului gazelor naturale catre…

- Gigantul rus Gazprom respinge acuzațiile ca Moscova a redus livrarile de gaz catre Europa și pune creșterea prețurilor pe seama vanzarilor de gaze dinspre Germania catre Polonia. Producatorul rus susține ca anul acesta a livrat Germaniei mai multe gaze decat anul trecut.

- Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Exista o inversare a fluxului…

- Gazprom precizeaza intr-un comunicat ca a aprobat un plan de umplere cu gaze naturale a cinci instalatii subterane, luna aceasta, si ca lucrarile in acest sens au demarat. Presedintele rus Vladimitr Putin a dispus in octombrie, in contextul unei scumpiri puternice a energiei, in urma unor ingrijorari…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…

- Polonia susține ca Rusia este vinovata de numarul tot mai mare de imigranți de la granița. Ba mai mult, oficialii polonezi acuza statul rus ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți. Stanislav Zarin, purtator de cuvant al ministrului care coordoneaza serviciile…