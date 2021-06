Stiri pe aceeasi tema

- Verzii germani isi lanseaza vineri congresul care va adopta platforma electorala a formatiunii in perspectiva alegerilor parlamentare din 26 septembrie, reuniunea de trei zile urmand sa se desfasoare in regim de videoconferinta, transmite dpa, potrivit Agerpres. Aproximativ 800 de delegati vor adopta…

- Blocul conservator CDU/CSU al cancelarului german Angela Merkel a trecut din nou inaintea Verzilor, iar Partidul Liber-Democrat (FDP) i-a ajuns din urma pe social-democrati, cu care imparte locul al treilea in preferintele electoratului inaintea alegerilor federale din septembrie, arata un nou sondaj,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta) a fost devansata de Partidul Verzilor in sondajele de opinie si ar putea pierde postul de cancelar, in contextul controverselor generate de Guvernul Angela Merkel, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Formatiunea ecologista Alianta…

- Verzii germani se afla în fruntea intențiilor de vot la cinci luni de la alegerile legislative și îi depașesc pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj difuzat de postul ARD și citat de AFP.Cu 26% din intențiile de vot, ecologiștii sunt cu trei puncte înaintea Uniunii…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava saluta decizia Verzilor germani de a o desemna pe Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, candidat pentru funcția de cancelar, in alegerile legislative germane din septembrie. ”Este un moment istoric ca dupa 40 de ani de existența a Partidului Verde din Germania,…

- Partidul Verzii si-a desemnat luni, in premiera, candidatul la functia de cancelar al Germaniei, in persoana unuia din cei doi copresedinti, Annalena Baerbock, care va conduce formatiunea in campania pentru alegerile federale de la 26 septembrie, transmit dpa, Reuters si AFP. Anuntul a fost facut de…

