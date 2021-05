Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii germani (SPD), aflati la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarei Angela Merkel (Uniunea Crestin-Democrata, CDU), l-au confirmat cu o majoritate covarsitoare de voturi, duminica, pe ministrul de finante Olaf Scholz drept candidat la postul de cancelar federal in alegerile…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Partidul cancelarului Angela Merkel a fost infrant duminica in alegerile din doua landuri germane, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a obtinut numai 24,1%, respectiv 27,7% in cele doua scrutinuri, arata rezultatele oficiale preliminare, dupa numararea tuturor voturilor. Agentia…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…

- Fiul lui Sile camataru, Albert Balint, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost adus in tara, vineri seara, din Germania. Pe numele lui era emis mandat de arestare din septembrie 2020, pentru infractiuni rutiere, relateaza news.ro Vezi și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS…

- Cancelarul german Angela Merkel a admis joi, intr-o interventie in Bundestag, ca au existat neajunsuri in ce priveste raspunsul la al doilea val al epidemiei de COVID-19, dar le-a cerut compatriotilor sai sa mai aiba rabdare, dupa o noua prelungire a lockdown-ului pana la 7 martie, dandu-le asigurari…

