- Partidul Verde filiala județeana Suceava saluta decizia Verzilor germani de a o desemna pe Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, candidat pentru funcția de cancelar, in alegerile legislative germane din septembrie. ”Este un moment istoric ca dupa 40 de ani de existența a Partidului Verde din Germania,…

- Verzii din Germania se situeaza in preferintele electoratului inaintea blocului conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminica, scrie dpa. In asa-numitul sondaj tendinta duminical realizat de institutul Kantar pentru tabloidul Bild…

- Partidul Verde din Germania a anunțat ca Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, va fi cea desemnata pentru a intra in cursa pentru funcția deținuta acum de Angela Merkel, dupa alegerile din septembrie. De fapt, pentru prima data in istoria lor de patru decenii, Verzii germani au anunțat un candidat…

- Copresedinta Verzilor germani Annalena Baerbock a fost desemnata luni de formatiune candidata la Cancelarie in alegerile legislative din septembrie, cu ambitia de a pune capat zecilor de ani de dominatie a conservatorilor si social-democratilor, relateaza Reuters.

- Partidul Crestin Democrat (CDU) a suferit duminica infrangeri stanjenitoare in alegerile regionale din doua landuri, un regres pentru aceasta formatiune politica inainte alegerilor federale din septembrie, in urma carora va fi ales un succesor al cancelarului Angelei Merkel, relateaza Reuters . Nemultumirea…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…