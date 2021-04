Germania: Verzii depăşesc blocul conservator în intenţiile de vot Verzii din Germania se situeaza in preferintele electoratului inaintea blocului conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminica, scrie dpa.



In asa-numitul sondaj tendinta duminical realizat de institutul Kantar pentru tabloidul Bild am Sonntag, Verzii au ajuns la 28%, in crestere cu sase puncte procentuale.



Potrivit publicatiei germane, acesta este cel mare scor obtinut de Verzi in istoria sondajelor de duminica.



Blocul conservator CDU/CSU a scazut doua puncte si este acum la 27 la suta.



