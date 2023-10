Stiri pe aceeasi tema

- Germania intentioneaza sa furnizeze Ucrainei noi sisteme de aparare aeriana pentru a ajuta armata ucraineana sa protejeze navele cu cereale de posibilele atacuri rusesti, informeaza Bloomberg citand surse guvernamentale.

- Anchetatorul special ucrainean pentru crime de razboi, Ghiunduz Mamedov, a cerut ajutorul comunitatii internationale pentru urmarirea penala a posibilelor incalcari ale legislatiei umanitare internationale in razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite luni dpa. Acesta a declarat agentiei…

- Rusia a bombardat in noaptea de duminica spre luni, 4 septembrie, portul Izmail, iar drone folosite in atac ar fi cazut „și explodat” pe teritoriul Romaniei. Cel puțin aceasta varianta a fost aruncata in spațiul public de diplomația ucraineana. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- Noi atacuri cu drone la granița Romaniei. Explozii au fost inregistrate in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Imaginile au fost filmate de pe malul romanesc, de la doar cateva sute de metri distanța, scrie digi24.ro .

- Germanii se impart in doua tabere in privinta relatiilor pe care le doresc cu Rusia, arata un sondaj de opinie realizat de centrul de cercetare YouGov pentru agentia germana de presa DPA, scrie Agerpres.Rezultatele publicate luni, 24 iulie, arata ca 37% din cetatenii germani vor ca guvernul sa mentina…