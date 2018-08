Stiri pe aceeasi tema

- Numarul trecerilor ilegale ale frontierei pe cele patru rute de acces in Uniunea Europeana au scazut cu 43% in primele sapte luni ale anului, potrivit unui comunicat de luni al agentiei UE de protectie a frontierelor, Frontex, relateaza DPA. Numarul total al trecerilor ilegale pe teritoriul UE depistate…

- Este de așteptat ca situația sa se inrautațeasca, potrivit CNN . Intreaga comunitate globala trebuie sa ințeleaga, in cele din urma, nevoia implementarii unor masuri drastice și inițiative mai eficiente decat tot ceea ce este prevazut in acordurile climatice semnate pana in prezent. Schimbarile…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis, joi, ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in considerare "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala" SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania,…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și semnata de parlamentarii USR și PMP a fost respinsa. Au votat 166 de parlamentari, in timp ce pentru ca moțiunea de cenzura sa treaca ar fi fost nevoie de 233 de voturi „pentru”. Senatorul PNL, Carmen Eleonora Harau, considera ca infrangerea inregistrata de…

- Aproximativ 18.000 de militari din 19 tari participa la exercitiul NATO Saber Strike 18, care se desfasoara in perioada 3 iunie-15 iunie, in Polonia si statele baltice, a anuntat armata americana, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera (RFE/RL).

- I.S.U. Maramureș a desfașurat ieri, 30.05., un exercițiu cu forțe și mijloace in teren in colaborare cu Inspectoratul General de Aviație, Serviciul Public Salvamont Borșa și Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș. Exercițiul s-a desfașurat in zona montana din Borșa, unde conform scenariului…

- mbasadorii statelor membre NATO l-au informat joi pe omologul lor rus, in cadrul primei reuniuni a Consiliul NATO-Rusia in acest format din 2018, despre un exercitiu de amploare care se va desfasura in Norvegia la sfarsitul acestui an, la care vor lua parte 40.000 de militari, relateaza dpa. Manevrele…

- Fortele de ordine franceze au demarat miercuri evacuarea celei mai mari tabere de migranti din Paris, unde circa 1.700 de persoane au fost recenzate in nord-estul capitalei franceze, relateaza miercuri AFP, informeaza Agerpres.Operatiunea, care a debutat la scurt timp dupa orele 06:00 (04:00…