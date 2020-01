Germania va retrage o parte a soldaţilor săi staţionaţi în Irak Armata germana a anuntat marti retragerea unei parti a militarilor sai stationati in prezent in Irak pentru misiuni de formare, ei urmand sa fie transferati in Iordania si Kuweit din cauza agravarii situatiei din regiune, transmit AFP si Reuters. Contingentul german, format din 120 militari, va fi ''redus provizoriu'', a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german. Masura va afecta un sfert dintre cei 120 de militari germani aflati in Irak. Aceasta deplasare de trupe va ''incepe in viitorul apropiat'', a adaugat reprezentantul Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

