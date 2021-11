Stiri pe aceeasi tema

- Germania va reintroduce testarea Covid-19 gratuita incepand de sambata, a anuntat vineri ministrul sanatatii, Jens Spahn, in cadrul noilor masuri menite sa reduca valului epidemic in crestere pe teritoriul tarii, scrie agerpres.ro.

- Decizia vine in contextul in care epidemia inregistreaza noi recorduri in Germania.Vineri, reputatul Institut Robert Koch (RKI) a anuntat un nou record de 263,7 cazuri confirmate de contaminare la mia de locuitori.Ministrul Sanatatii din Germania a declarat ca vrea sa impuna o masura mai stricta in…

- Germania anunța joi un numar record de infectari cu Covid-19, de la inceputul pandemiei. 33.949 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de imbolnaviri fusese raportat anterior pe 18 decembrie 2020, relateaza Reuters.

- Germania a inregistrat sambata cea mai ridicata rata a infectarilor cu Covid-19 de la jumatatea lunii mai, atingand pentru ultimele sapte zile pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori, transmite Reuters . Ministrul sanatații a precizat, insa, ca rata de vaccinare din țara va permite depașirea…

- Cancelarul Angela Merkel si premierii landurilor au convenit asupra renuntarii la testele gratuite intrucat disponibilitatea vaccinului anti-COVID-19 pentru toti cetatenii face nenecesara suportarea permanenta a pretului testelor de catre contribuabili, explica dpa .Cu toate acestea, regulamentul stabilește,…

- Testele anti-COVID facute in farmacii pot implica plata unei taxe de catre beneficiar, pentru a acoperi cheltuielile nedecontate, precizeaza, luni, Colegiul Farmacistilor din Romania ca urmare a unor informatii eronate aparute recent in spatiul public, conform carora “peste 100 de farmacii din tara…

- Grecia a anuntat ca va renunta la testarea gratuita impotriva maladiei COVID-19 a persoanelor nevaccinate, cu scopul de a creste astfel ratele de vaccinare si de a preveni orice crestere a numarului de infectari cauzate de varianta Delta a noului coronavirus, informeaza Reuters. Grecia a inregistrat…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva pandemiei cu noul coronavirus, urmand sa treaca la folosirea ratei de spitalizare ca indicator cheie cu privire la gradul de ocupare al spitalelor, transmite luni Reuters care citeaza…