Germania va primi sezonieri în agricultură In plina pandemie, Germania va permite muncitorilor straini sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin. Ministerul german al Agriculturii a anuntat joi ca a ajuns la un acord cu Ministerul de Interne pentru a permite unui numar de de pana la 40.000 de muncitori sezonieri in sectorul agricol sa intre in tara in luna aprilie si altor 40.000 in luna mai. Muncitorii sezonieri ar trebui sa calatoreasca mai degraba cu avionul decat cu autobuzul, pentru a se proteja de riscul infectiei cu coronavirus, a adaugat Ministerul Agriculturii. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Germania nu se confrunta numai cu pandemia de coronavirus, ci și cu un deficit uriaș de muncitori in domeniul agricol.Aceștia proveneau, in principal, din Romania și Polonia și lucrau ca sezonieri pe lunile de vara, insa acum, din cauza restricțiilor impuse, nu mai pot ajunge in Germania.

Germania spune „nein" celor aproape 300.000 de lucratori sezonieri care vizitau țara anual, cei mai mulți provenind din Romania și Polonia. Masura este menita sa previna raspandirea pandemiei de coronavirus, anunța Agerpres.Germania a anuntat miercuri ca interzice intrarea lucratorilor sezonieri straini

