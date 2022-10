Stiri pe aceeasi tema

- Statul german urmeaza sa plateasca factura la gaze pe luna decembrie pentru toate gospodariile si intreprinderile mici si mijlocii, potrivit unei scheme de plafonare recomandata luni de un grup de experti desemnat de Guvern, relateaza The Guardian.

- Furnizorii vor intarzia emiterea facturilor privind consumul pe luna septembrie, intrucat nu au avut timp sa-si adapteze softurile de emitere a facturilor, anunțat, marti, Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Ea a explicat ca OUG 119/2022…

- Doua avioane de acrobație s-au ciocnit in aer și s-au prabușit in apropierea unui aerodrom, in Germania. Ambii piloți au murit, scrie Bild. Nefericitul eveniment a avut loc sambata seara, 24 septembrie, in Gera. Trei piloți s-au ridicat cu avioanele de la sol, au facut acrobații, așa cum erau obișnuiți,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput mai multe controale, in urma creșterii numarului de reclamații inregistrate de la consumatori in ceea ce privește modul de calculare a facturilor la energie electrica. Potrivit ANPC, controalele comisarilor se deruleaza la furnizorii…

- Schema de plafonare si compensare a facturilor va ramane in vigoare pana la 31 martie, iar supraimpozitarea va fi aplicata pe intregul lant din energie, nu doar pentru producatori, a anunțat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Va asigur ca…

- O femeie a murit dupa ce o umbrela de plaja luata de vant i s-a infipt in piept. Incidentul a avut loc pe o plaja din Garden City, Carolina de Sud, informeaza The Guardian. Turista a murit la spital, la aproximativ o ora mai tarziu, din cauza unui traumatismului toracic. Tammy Perreault avea 63 de […]…

- Noile modificari ale Codului fiscal, intrate in vigoare de luni, 1 august, vor duce la concedieri pe banda rulanta in randul firmelor mici și mijlocii, arata un sondaj realizat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Una dintre schimbarile facute este…

- Ghetarul Theodul care se topeste in Muntii Alpi a mutat granita dintre Elvetia si Italia, punand in discutie locatia unei cabane montane italiene, relateaza The Guardian. Refugiul Guide del Cervino, care ofera cazare si mancare turistilor sositi in acest perimetru din muntii Alpi, unul dintre cele mai…