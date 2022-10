Stiri pe aceeasi tema

- Cozonacii de Sarbatori in pericol? Intrebarea a intervenit in unele media internaționale pe fondul scumpirii zaharului. Un element esențial pentru „fabricarea” cozonacilor. Și nu numai a lor. In Uniunea Europeana prețurile la zahar sunt de aproape trei ori mai mari decat cele inregistrate in urma cu…

- Descoperirea unei scurgeri din principala linie de transport a petrolului rusesc catre Germania, semnalata de catre operatorul PERN marti seara, a avut loc in contextul in care Uniunea Europeana (UE) se afla in alerta cu privire la securitatea sa energetica, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia.…

- Polonia va plafona, incepand cu anul viitor, preturile la electricitate pentru gospodarii si micile afaceri. Din 2023, Polonia va stabili un pret maxim la electricitate de 785 zloti (156,61 dolari) per MWh pentru micile afaceri si entitati, cum ar fi spitalele, si de 693 zloti per MWh pentru gospodarii,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, transmite…

- Armata germana va furniza Ucrainei inca patru obuziere Panzer 2000 si un pachet de munitie suplimentar, a anuntat luni Ministerul Apararii din Germania, relateaza dpa si Reuters, informeaza AGERPRES . Livrarea va fi inceputa imediat, a precizat Ministerul german al Apararii. Obuzierele autopropulsate…

- Polonia intentioneaza sa inghete anul viitor preturile la electricitate la actualul nivel, pentru gospodariile care consuma mai putina energie, Guvernul cautand modalitati de a atenua efectul majorarii inflatiei asupra consumatorilor, transmite Reuters.

- Guvernul de la Varșovia va cere oficial Germaniei despagubiri pentru invazia si ocupatia nazista din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar suma estimata se ridica la 6.200 de miliarde de zloți, adica peste 1.300 de miliarde de dolari, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi, 1 septembrie, de Jaroslaw…

- O recesiune in Germania, cea mai mare economie a zonei euro, este din ce in ce mai probabila, iar inflatia va continua sa accelereze si toamna aceasta ar putea inregistra un varf de peste 10%, se arata in raportul lunar al Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters, citat de Agerpres.…