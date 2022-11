Stiri pe aceeasi tema

- Igor Sechin, seful Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, spune ca propunerile Comisiei Europene de a plafona preturile gazelor rusesti sunt „de neimaginat”, relateaza Reuters.

- Guvernul german intentioneaza sa introduca un plafon pentru preturile la electricitatea furnizata gospodariilor si clientilor industriali, in ideea de a atenua impactul costurilor mari la energie, arata un document ministerial consultat miercuri de Reuters.

- Intrebarea cum, cand si daca vor fi plafonate preturile la gaze ar urma sa domine o alta reuniune la Praga a statelor membre ale Uniunii Europene, acestea urmarind un plan comun care sa vizeze preturile ridicate la gaze - un compromis la care nu au reusit sa ajunga in ultimele saptamani, se arata…

- Polonia va stabili in 2023 un pret maxim la electricitate de 785 zloti (156,61 dolari) per MWh pentru micile afaceri si entitati, cum ar fi spitalele, si de 693 zloti per MWh pentru gospodarii, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, transmite Reuters.

- Aproape 500 de miliarde de euro au fost cheltuiți in ultimul an pentru a proteja cetațenii europeni și companiile de creșterea prețurilor la gaz și energie, potrivit unei cercetari publicate miercuri de think-tank-ul Bruegel, noteaza Reuters . In aceste luni cu prețuri in creștere, guvernele au trebuit…

- Polonia intenționeaza sa inghețe in 2023 prețurile la electricitate la nivelul actual pentru gospodariile care consuma mai puțina energie, a declarat marți liderul partidului de guvernamant Lege și Justiție (PiS), in timp ce guvernul cauta modalitați de a-i proteja pe consumatori de creșterea prețurilor,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august – 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters și Agerpres. Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…