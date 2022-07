Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a spus vineri, la Bucuresti, ca Republica Moldova „nu este singura” si a anuntat un grant suplimentar pentru aceasta tara, in valoare de pana la 77 de milioane de euro. La randul sau, ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a spus ca „bugetul Republicii…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, in deschiderea celei de-a doua Conferințe ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, gazduita de București, ca statul moldovean trebuie ajutat in provocarile presante, pe termen scurt, cu care se confrunta. „Este in…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, urmeaza sa propuna alocarea a 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova sa faca fata consecintelor conflictului din Ucraina, transmite agentia DPA, care mentioneaza ca anuntul va fi facut vineri de sefa diplomatiei germane la Bucuresti,…

- Ucraina este unul dintre cei mai importanți furnizori de grau la nivel global, dar transporturile sale au fost blocate și peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas inchise in silozuri de cand Rusia a invadat țara, in februarie și, ulterior, a blocat porturile. Luni, situația a fost catalogata…

- Balcanii de Vest au nevoie de un mesaj puternic din partea Uniunii Europene, in contextul dezbaterilor din UE cu privire la acordarea unui statut de candidat pentru Ucraina si Republica Moldova, a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la…

- "Nu exista prieten mai puternic pentru Statele Unite decat Romania" Unul dintre liderii republicani din Congresul Statelor Unite, senatorul Robert Portman s-a aflat la București la sfârșitul saptamânii trecute unde a elogiat alianța și prietenia țarii sale cu România, precum și…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia ca foloseste blocarea exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi.„Rusia conduce acest razboi cu o alta arma teribila si puternica: foamea si lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, prin distrugerea silozurilor, strazilor…

- Germania este in procesul de a-si reduce dependenta fata de energia ruseasca "la zero pentru totdeauna", a declarat marti, la Kiev, ministrul de externe german Annalena Baerbock, relateaza dpa si Reuters. In cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, Baerbock a…