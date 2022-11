Stiri pe aceeasi tema

- Germania va oferi Poloniei un sistem de aparare Patriot pentru a o ajuta sa-si consolideze spatiul aerian, dupa ce saptamana trecuta o racheta a cazut pe teritoriul polonez, a afirmat duminica ministrul german al apararii Christine Lambrecht, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Ucraina a cerut miercuri acces la locul din estu l Poloniei unde doua persoane au fost omorate marti seara de o racheta despre care oficiali polonezi si din cadrul NATO afirma ca a fost o racheta antiaeriana a armatei ucrainene, relateaza Reuters si AFP. Dupa ce initial suspiciunile s-au indreptat catre…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca racheta care a cazut in țara sa și a ucis doua persoane a fost „probabil un incident nefericit”, potrivit The Guardian . „Nu exista niciun indiciu ca acesta a fost un atac intenționat asupra Poloniei”, a afirmat Duda, adaugand: „Cel mai probabil, a…

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Primul sistem de aparare antiaeriana „IRIS-T SLM” va sosi in Ucraina in urmatoarele cateva zile, a anunțat luni Berlinul, in ziua in care Rusia a lovit Kievul și alte orașe ucrainene cu zeci de rachete și drone, scrie Reuters. Germania a anunțat luni ca va livra „in urmatoarele zile” Ucrainei primul…

- Ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, a efectuat o vizita neanunțata in orașul portuar ucrainean Odesa, intalnindu-se cu omologul sau Oleksi Reznikov și, la un moment dat, fiind obligat sa intre intr-un adapost antiaerian dupa declanșarea alarmei de raid aerian.