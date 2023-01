Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un procent de 45- dintre germani se opun furnizarii de tancuri Leopard 2 Ucrainei, acestea fiind considerate un varf al tehnologiei militare a tarii, in fata cererii exprese a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui sondaj comandat de agentia de presa DPA. Opunerea generala a populatiei…

- Politia iberica a anuntat ca cele sase scrisori cu expozibili primite de ambasadele si consulatele ucrainene din strainatate in ultimele zile au fost trimise probabil din orasul Valladolid, situat in nordul Spaniei. Presedintele partidului conservator nationalist la putere in Polonia a denuntat "dominatia"…

- Germania a declarat vineri ca discuta cu aliații cererea Poloniei de a trimite unitați germane de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, dupa ce șeful NATO a sugerat ca alianța militara ar putea sa nu se opuna unei astfel de acțiuni, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Ambasadorul ucrainean in Germania, Oleksi Makeev, a reproșat Berlinului ca procesul prin care acorda asistența Forțelor Armate ale Ucrainei este prea lent si a cerut ca partea germana sa furnizeze Kievului tancuri moderne cat mai curand posibil - potrivit unui interviu acordat publicatiei Bild, noteaza…

- Grecia are in plan sa desfasoare la granita cu Turcia cele sase tancuri de lupta Marder livrate de Germania, a anuntat joi prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis in urma unei intrevederi la Atena cu cancelarul Olaf Scholz, transmite DPA.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au pledat pentru actiuni urgente in sensul lansarii reconstructiei Ucrainei, subliniind ca, in afara de Uniunea Europeana, la efort trebuie sa participe state si i