Germania va limita mare parte din activităţile publice la persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală Germania va limita o mare parte a vietii publice în zonele în care spitalele devin periculos de pline cu pacienti cu Covid-19 la persoanele care fie au fost vaccinate, fie s-au recuperat dupa boala, arata un document citat de Reuters și News.ro. Liderii nationali si regionali, reuniti joi, au convenit asupra masurii ca parte a raspunsului lor la cel de-al patrulea val al pandemiei care se extinde în Germania, supraîncarcând spitalele în unele zone.



În locurile în care ratele de spitalizare depasesc un anumit prag, accesul la evenimente publice,…

Sursa articol: hotnews.ro

