Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari cumparatori de gaze din Rusia s-au grabit luni sa gaseasca surse alternative de combustibil si ar putea arde mai mult carbune pentru a face fata fluxurilor reduse de gaz din Rusia, care ameninta sa provoace o criza energetica in timpul iernii, daca depozitele nu vor fi umplute, transmite…

- Guvernul german nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene care vizeaza interzicerea comercializarii de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna incepand din 2035, a declarat marti ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, transmite Reuters.

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters. „Sinele de cale…

- Germania va continua sa sprijine Ucraina din punct de vedere militar și financiar, deși, practic, a epuizat armele pe care le poate livra din propriile stocuri. Guvernul discuta acum cu industria de armament pentru a stabili o modalitate de a crește numarul armelor și a echipamentului militar care sa…

- Guvernul portughez a anuntat luni o subventie pentru companiile mari consumatoare de gaze naturale, precum producatorii de ciment, otel si sticla, care le va acoperi 30% din majorarea facturilor la gaze provocata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ritmul de crestere a economiei germane ar putea incetini pana la 1,4-1,5% in acest an, de la un avans de 2,7% in 2021, in conditiile in care o medie de aproximativ 590.000 de persoane vor fi incluse in schemele de Kurzarbeit (-program de munca redus- n.r.), a declarat ministrul german al Muncii, Hubertus…

- Germania va imprumuta Republica Moldova cu 50 de milioane de euro, fara condiționalitați, pentru a face fața valului de refugiați din Ucraina și costurilor ridicate cu energia, transmite Reuters. "Guvernul german vrea sa ofere sprijin financiar unei tari care se confrunta cu provocari politice si financiare…