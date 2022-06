Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Germania ar putea sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc in urmatorii trei ani, a anuntat vineri Markus Krebber, directorul general al celui mai mare producator de energie, RWE, intr-un interviu acordat saptamanalului Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung., transmite Reuters. Fii la curent…

- „Trebuie sa ne asteptam in orice moment la oprirea livrarilor. Daca va fi in mai sau in toamna, este aproape irelevant. Pentru a fi pregatiti, trebuie sa adaptam planurile noastre de urgenta la actuala situatie si sa clarificam procesele”, a declarat seful companiei germane.Acesta a sustinut ca actualul…

- Companiile energetice europene pot deschide conturi speciale de tip ”K” la Gazprombank pentru a plati gazele provenite din Rusia in euro sau dolari, valuta care va fi ulterior convertita in ruble. Astfel, sanctiunile Uniunii Europene nu vor fi incalcate in cazul in care companiile declara ca au fost…

- Executivul de la Berlin a aprobat luni o modificare legislativa care va permite Guvernului sa devina proprietar al companiilor din energie, ca o masura de ultima instanta pentru asigurarea aprovizionarii in eventualitatea unei situatii de urgenta, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Germania ar putea fi in masura sa puna capat importurilor de petrol rusesc anul acesta, a declarat vineri cancelarul Olaf Scholz, care a adaugat insa ca va dura ceva mai mult pana cand cea mai mare economie din Europa ar putea sa renunte de tot la si gazul rusesc, scrie Reuters.

- Comisia Europeana a efectuat inspecții surpriza la sediile companiei rusești de gaze Gazprom din Germania, fiind suspectata de incalcarea normelor de concurența pentru a crește prețurile, au declarat joi surse din UE, transmite AFP.

- Germania a activat prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, in contextul in care exista amenintarea opririi livrarilor rusesti.Anunțul a fost facut de ministrul german al Economiei care a indemnat populația și companiile sa reduca consumul. Ministrul german…